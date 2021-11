Goljufije z davkoplačevalskim denarjem, aretirali razvpito bivšo ministrico

Na Hrvaškem so zaradi suma goljufij na ministrstvu za regionalni razvoj in sredstva EU v okviru preiskave evropskega javnega tožilstva prijeli štiri osebe, med katerimi je po poročanju hrvaških medijev tudi bivša ministrica Gabrijela Žalac. Prijete sumijo kaznivih dejanj v postopkih javnega naročanja za nakup informacijskega sistema.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) danes v sodelovanju s hrvaškim policijskim uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala izvaja nujne dejavnosti pridobivanja dokazov, so sporočili iz EPPO.

Te dejavnosti se po navedbah tožilstva nanašajo na štiri osebe, ki jih sumijo kaznivih dejanj na hrvaškem ministrstvu za regionalni razvoj in sredstva EU ter hrvaški agenciji za financiranje in javno naročanje v okviru programov EU v povezavi s postopki javnega naročanja za nakup informacijskega sistema.

Posel vreden 2,16 milijona evrov

V EPPO bodo prijete najprej izprašali, nato pa odločili o nadaljnjem ukrepanju in javnost o vsem pravočasno obvestili. Do takrat ne bodo razkrivali nikakršnih podrobnosti, je še sporočilo tožilstvo.

Hrvaški Jutarnji list sicer danes poroča, da je med prijetimi tudi bivša ministrica Gabrijela Žalac v povezavi s spornim poslom glede informacijskega sistema v vrednosti 16,24 milijona kun (2,16 milijona evrov), o katerem se je ministrstvo v času njenega mandata dogovorilo s podjetjem Ampelos.

Časnik ob podrobnem opisu zgodovine spornega posla navaja, da je bil primer nekaj časa tudi pod drobnogledom nacionalnega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala, a da naj bi bilo sklenjeno, da ministrica ni storila ničesar protizakonitega.

Hrvaški premier ob aretaciji presenečen

Na prijetje nekdanje ministrice in članice predsedstva HDZ se je danes odzval hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković, ki ga je, kot je dejal, informacija presenetila.

»Vem samo to, kar sem prebral na internetu, nič drugega,« je odgovoril na vprašanje novinarjev in poudaril, da »obstaja domneva nedolžnosti", da so pravosodni organi neodvisni in opravljajo svoje delo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. »Naš cilj je boj proti korupciji,« je dodal in pojasnil, da več informacij zaenkrat nima. Potrdil je tudi, da je nekdanja ministrica še vedno članica predsedstva HDZ.

Vpletena v številne afere

Gabrijela Žalac je sicer vlado zapustila julija 2019 zaradi številnih afer, v katerih se je znašla. Med drugim je v začetku leta 2019 povzročila prometno nesrečo, v kateri je bila poškodovana desetletna deklica. Žalačeva je bila tedaj brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Močno ji je škodila afera »mercedes«, ko so mediji odkrili, da ima pred njeno hišo v Vinkovcih luksuzni mercedes podjetja za izposojo vozil, ki je v lasti šibeniškega podjetnika Josipa Stojanovića Jollyja. Tedaj še ministrica je trdila, da gre za avtomobil njenih staršev.

Mediji so potem razkrili tudi, da je pomemben posel podelila podjetju, ki ima samo enega zaposlenega, avgusta lani pa se je znova znašla pod žarometom, ker naj bi državno sekretarko Josipo Rimac nagovarjala, naj njenemu bratu »uredi«državni izpit. Zaradi te afere je hrvaški Uskok uvedel kazensko preiskavo proti Žalčevi in Rimčevi ter še šestim osumljencem zaradi prejemanja in dajanja podkupnin ter zlorabe položaja. To je potem zapečatilo njeno politično kariero.