Golega ruskega milijonarja in njegovo ženo našli mrtva, na steni s krvjo napisano grozljivo sporočilo

Multimilijonarja Jevgenija Palanta (47) in njegovo ženo Olgo (50) je zabodena v njunem domu v bližini Moskve našla njuna Polina (20). Nekateri trdijo, da je bil umor pravzaprav umor in samomor, ki ga je povzročilo ljubosumje, poroča britanski časnik Mirror. Žena je menda odkrila, da jo njen tajkunski mož vara in da je pripravljen zapustiti družino. Zabodla naj bi ga 14-krat, po grozljivem zločinu je z njegovo krvjo na steno narisala dva srčka in vzela življenje še sebi.

Bližnji družinski prijatelj Mihail sicer oporeka zgodbi umoru iz strasti in zanika morebitne zakonske težave. Oba je menda redno videval in je dejal, da sta bila »pravi primer družine, polne ljubezni, in vedno tako harmonična«. Meni, da sta bila ubita: »Umor iz ljubosumja ne povzroča nič drugega kot zmedo. V njunem razmerju pa je bila prava ljubezen.«

Palant je sicer obogatel v Abhaziji, regiji Gruzije, ki jo je Rusija priznala kot neodvisno državo. Velik lastninski delež je imel v podjetju Instalsite, ki se ukvarja z vzpostavljanjem in vzdrževanjem komunikacijskih sistemov