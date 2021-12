Gola trepetala pred rjovečimi policisti, hišna preiskava na napačnem naslovu

Ravno je prišla iz službe in se začela preoblačiti, ko je v njen dom nenadoma vdrla skupina moških, vanjo uperila orožje in svetilke ter začela nerazumljivo vpiti. »Prepričana sem bila, da je po meni,« se dogodka iz leta 2019 spominja Anjanette Young. Kot se je pozneje izkazalo, je šlo za hišno preiskavo, a na napačnem naslovu, kljub zmoti pa so možje postave ravnali nedopustno, ji je pritrdilo sodišče in ji namenilo zajetno odškodnino.

Youngovo, socialno delavko iz Čikaga, so namreč v trenutku, ko so vdrli, zasačili golo, šele po desetih minutah ji je eden od policistov prinesel odejo in jo ogrnil, se spominja. A ker je bila vklenjena, si odeje ni mogla znova namestiti, ko ji je zdrsnila na tla, pripoveduje o trenutkih groze, v katerih se ji še sanjalo ni, kaj se dogaja. Policisti ji zelo dolgo niso pojasnili, zakaj so vdrli v njen dom; od prvega trenutka so z njo ravnali, kakor da je najhujša kriminalka, se spominja.

2,6 milijona odškodnine bo prejela.

»Najprej si sploh nisem upala vprašati, kaj se dogaja. Prepričana sem bila, da me bodo ustrelili, če samo odprem usta ali se premaknem,« je na sodišču povedala Youngova in pristavila, da je pozneje večkrat zavpila, da so zagotovo na napačnem naslovu, a ji ni nihče prisluhnil. Dogajanje, kot ga je opisala, so potrdili posnetki z videokamere, ki jo je nosil eden od mož postave, da so končno spoznali svojo zmoto, pa so potrebovali debelo uro!

Suspendirani so, grozi jim odpoved.

»Njihovo ravnanje je bilo povsem nečloveško,« je sodišče nagovoril njen odvetnik Keenan Saulter, ki ji je za doživete muke izpogajal kar 2,6 milijona evrov odškodnine. Policiste, vpletene v sramotno akcijo, so suspendirali, kakšna bo njihova usoda in ali bodo izgubili službo, še ni znano.