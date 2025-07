Gnusno početje policista! Podlakti so se dotaknile njenih prsi, po zadnjici jo se s kupom papirjev

Zaposlena na PP Zagreb je prijavila spolno nadlegovanje na delovnem mestu, razkriva Jutarnji list. Do incidenta je prišlo na njen prvi dan na policijski postaji, nadlegoval pa jo je njen 47-letni nadrejeni.

Njegove podlakti so se dotaknile njenih prsi

Med usposabljanjem se je moški od zadaj približal svoji kolegici in jo z obema rokama objel okoli zgornjega dela telesa. Njegove podlakti so se dotaknile njenih prsi, nakar se je s celim telesom pritisnil k njenemu. Takoj mu je dala vedeti, da si takšnega stika ne želi, vendar se naslednji dan ni mogel več obvladati, so navedli.

Po zadnjici s kupom papirjev

Pohvalil jo je, kako prijazna in nežna je, medtem ko ji je kazal, kako se izpolnjujejo službeni dokumenti. Nato jo je prijel za roko in jo povabil, naj sede k njemu v naročje. Zgrožena ženska se je odmaknila od njega in sedla na stol. To mu, kot kaže, ni pomenilo ničesar, saj jo je potegnil k sebi in na koncu poljubil na lice. Vstala je in se odmaknila, nakar je policist začel dajati neprimerne komentarje o njenih oblinah in jo, ko sta se vzpenjala po stopnicah, udaril po zadnjici s kupom papirjev.

Na koncu je našla moč, da je prijavila svojega nadrejenega in proti njemu vložila prijavo zaradi spolnega nadlegovanja. Po več letih je zadeva prišla na sodišče, ki je nadrejenega obsodilo na osem mesecev zapora z dveletno preizkusno dobo in mu naložilo plačilo 100 evrov sodnih stroškov.