Ni za občutljive! 27-letnico obtožili snemanja spolne dejavnosti, ki vključuje živali, posnetek prodala za 460 evrov (VIDEO)

Iz ZDA poročajo o grozljivem početju znane vplivnice s Floride, ki se je posnela med seksom s svojo ljubljenko čivavo in na družabnem omrežju objavila nagnusne posnetke. 27-letna Logan Guminski iz Ocale naj bi grozljive posnetke delila s svojimi 15.000 sledilci na Instagramu.

Vplivnico so aretirali 21. marca in obtožili dveh kaznivih dejanj: spolne dejavnosti, ki vključuje žival, in snemanja spolne dejavnosti, ki vključuje živali.

Posnetek prodala za 460 evrov

Januarja je policija prejela anonimno obvestilo, da je na Instagramu objavila gnusen posnetek, na katerem je prikazano spolno dogajanje s psom. Začela se je preiskava, detektivi so našli še več fotografij in spornih posnetkov.

Vplivnica se na Instagramu opisuje, kot »pasja mama« in za denar objavlja eksplicitne fotografije in posnetke. »Priznala je, da je naredila posnetek spolnega odnosa s psom in uporabniku za ta posnetek zaračunala 460 evrov,« so ob tem sporočili s policije.