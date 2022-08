Gliser razkosal sedemletnico

Brezskrbno počitnikovanje britansko-albanske družine Avdia se je spremenilo v njihovo najhujšo nočno moro. Na albanski plaži Potam je kakšnih pet metrov od obale sedemletna Jolada z očetom Bledarjem veselo čofotala, ko je oče s kotičkom očesa zaznal, da proti njima drvi gliser. Že v naslednjem trenutku pa je udar brzečega plovila Bledarja potegnil pod vodo, ki se je obarvala rdeče. »Gliser je s peklensko hitrostjo priletel v naju s hčerko in naju ločil.

5 metrov od obale je treščil v deklico.

Sam sem se potopil, a mojo hčer je čoln zadel neposredno, vsrkal jo je rotor motorja in jo razsekal vse naokoli,« je dejal neutolažljivi oče, čigar prve besede, ko je v šoku priplaval do obale, so bile, da bi moral on umreti, ne njegova deklica, ki jo je še nekaj sekund nazaj držal za roko. Nato pa se je s pestmi spravil nad moškega, ki mu je vzel hčer, in ju je šele očividcem uspelo spraviti narazen.

Neutolažljivi oče se je spravil nad policijskega načelnika, ki mu je ubil hčer.

Za volanom gliserja smrti je sedel Arjan Tase, policijski načelnik mesta Elbasan, ki na tisti usodni dan ni bil v službi in se očitno ni menil za plavalna pravila. Z gliserjem je namreč začel divje rezati valove kar znotraj le za kopalce rezerviranega predela, kar je bilo tudi jasno označeno z bojami. Za povrhu pa naj bi, ko se je pripetila grozljiva tragedija, s čolnom izvajal »nevarne manevre«. Tase je bil nemudoma aretiran zaradi uboja iz malomarnosti, po hitrem postopku pa je bilo odpuščenih tudi 15 ljudi, ki so bili zadolženi za varnost na plaži. A ne prvo ne drugo obupanim staršem ne bo vrnilo otroka. Je pa na noge spravilo albansko javnost, ki med protesti po Tirani zahteva odstop notranjega ministra, šefa policije in ministra za turizem. Joladina tragična smrt namreč ni osamljen primer, ampak že tretja huda nesreča na albanskih plažah le v letošnjem poletju, v katero je bil vpleten gliser.