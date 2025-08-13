NEPLAČANE STAVE

Gledali bikoborbe, nato še med njimi izbruhnil pretep

Policijsko poročilo navaja, da se je vse začelo z besednim sporom, ki je hitro prerasel v pretep.
Fotografija: Bikoborbe se v Bosni odvijajo že dolgo, vendar se razlikujejo od krvavih španskih, saj v njih ne sodelujejo ljudje in biki na koncu niso ubiti. V improvizirani areni, včasih pa tudi na odprtem polju, se biki spopadejo z rogovi, potiskajo in se borijo, dokler eden od njih ne obrne in odide. FOTO: Dado Ruvic Reuters Pictures
Bikoborbe se v Bosni odvijajo že dolgo, vendar se razlikujejo od krvavih španskih, saj v njih ne sodelujejo ljudje in biki na koncu niso ubiti. V improvizirani areni, včasih pa tudi na odprtem polju, se biki spopadejo z rogovi, potiskajo in se borijo, dokler eden od njih ne obrne in odide. FOTO: Dado Ruvic Reuters Pictures

N. P.
13.08.2025 ob 15:44
13.08.2025 ob 15:45
N. P.
13.08.2025 ob 15:44
13.08.2025 ob 15:45

Med borbo bikov ob Dnevu domovinske hvaležnosti, ki je 5. avgusta potekala v kraju Vir pri Posušju v Federaciji Bosne in Hercegovine, je prišlo do fizičnega obračuna zaradi neizplačila stav, poroča portal Hercegovina.info.

Policijsko poročilo navaja, da se je vse začelo z besednim sporom, ki je hitro prerasel v pretep. Policisti PU Posušje so pridržali tri osebe – dve iz območja Čapljine in eno iz Posušja. Zoper njih so izvedli prekrškovni postopek, po zaključeni preiskavi pa bodo ukrepali skladno z Zakonom o javnem redu in miru.

Hercegovina.info še navaja, da je bil med udeleženci tudi 51-letni Rade Merdžan, ki je lani na občinskem sodišču v Čapljini priznal krivdo za hudo pretepanje mlajšega moškega aprila 2024. Sodba v tem primeru javno nikoli ni bila objavljena.

