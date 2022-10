Gledal volitve v BIH, potem pretepel družino!

Županijsko sodišče v Splitu je enomesečni pripor odredilo 56-letnemu mornarju iz Splita, ki je v nedeljo svojo ženo udarjal s stolom, hčer pa s pestmi. Po neuradnih informacijah Slobodne Dalmacije je bil pod vplivom alkohola med spremljanjem rezultatov volitev v BIH po televiziji. Izkazalo se je, da to ni bil osamljen primer družinskega nasilja, saj je v zadnjih dveh letih stalno psihično zlorabljal svojo ženo in hčer ter ju zmerjal s slabšalnimi imeni, ker je njegova žena srbsko-bošnjaškega porekla.

Najprej jo je udarjal z blazino

Vse skupaj je doseglo vrhunec v nedeljo ob 17. uri po kosilu, ko je vidno pijani mornar ženo spet začel zmerjati zaradi njenega porekla. Da bi se izognila fizičnemu napadu, je poskušala situacijo obrniti na šalo, a je nasilnež vzel blazino in jo začel najprej z njo udarjati. Nato se je s svojimi 110 kilogrami ulegel nanjo, ji na glavo položil blazino in začel pritiskati ...

Rešila jo je hči

Iz sobe je tedaj privihrala njuna polnoletna hči in očetu zavpila, naj izpusti mater. Ta se je zato usmeril proti njej, mati pa je stopila mednju. On je tedaj izgubil ravnotežje in padel, toda ko ga je hči skušala pomiriti, jo je prijel za vrat in jo udaril po bradi. Potem ga je žena polila z vodo, on pa jo je s stolom dvakrat udaril in jo poškodoval po glavi.

Ženskama je naposled le uspelo pobegniti iz stanovanja in poklicati policijo. Policisti so nasilneža prijeli, ženo pa prepeljali v urgentni center na šivanje. Moški je zaradi nevarnosti vplivanja na priče in ponovitve kaznivega dejanja končal v preiskovalnem priporu na Bilicah.