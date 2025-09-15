Glavni osumljenec v primeru pogrešane Maddie noče govoriti s policijo, v sredo prihaja iz zapora

Glavni osumljenec izginotja Madeleine McCann, Christian Brueckner (49), pred izpustitvijo iz zapora ni želel govoriti z britansko policijo. Nemški državljan, naj bi bil v sredo izpuščen, potem ko je prestal kazen zaradi posilstva starejše ženske v Praia da Luz leta 2005.

Kljub zavrnitvi sodelovanja Christian B ostaja ključni osumljenec

Britanski preiskovalci so upali, da bo končno spregovoril o izginotju triletne deklice iz portugalskega letovišča leta 2007, kar je bil ključni preboj v dolgotrajni preiskavi. Policija je potrdila, da so mu poslali prošnjo za pogovor, vendar ga je zavrnil, poroča Sky News.

Madeleine McCann oziroma Maddie je izginila 3. maja 2007 iz apartmaja v Praia da Luz na Portugalskem

Kljub zavrnitvi sodelovanja ostaja ključni osumljenec v preiskavi, ki jo izvajajo portugalske in nemške oblasti, je še sporočila policija. Christian Brueckner je sicer vseskozi zanikal kakršno koli vpletenost v primer.

Glavni inšpektor Mark Cranwell je dejal, da bo policija kljub temu, da s Christianom B ni uspela govoriti, »še naprej iskala vse ustrezne sledi«, in dodal: »Že vrsto let tesno sodelujemo z našimi policijskimi kolegi v Nemčiji in na Portugalskem pri preiskavi izginotja Madeleine McCann in pri podpori Madeleinini družini pri razumevanju, kaj se je zgodilo.«

Oblasti so v preteklih letih izvedle vrsto preiskav, nazadnje junija v bližini portugalske občine Lagos. Leta 2023 so preiskovalci preiskali območje okoli akumulacijskega jezera Barragem do Arade, približno 50 kilometrov od Praia da Luz, kjer je Christian B. bival med letoma 2000 in 2017 ter kjer je posnel fotografije in videoposnetke. Oktobra lani ga je nemško sodišče oprostilo nepovezanih spolnih kaznivih dejanj, ki so se domnevno zgodila na Portugalskem med letoma 2000 in 2017. Skupni stroški preiskave, znane kot Operacija Grange, so od leta 2011 presegli 13,2 milijona funtov, potem ko je bilo aprila odobrenih dodatnih 108.000 funtov vladnih sredstev.