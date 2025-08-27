Gasilska misija padla v vodo: helikopter pri zajemanju vode strmoglavil v jezero (VIDEO)

V Franciji je med gašenjem požarov prišlo do nesreče, ko je gasilski helikopter med zajemanjem vode strmoglavil v jezero.

Dogodek se je zgodil v ponedeljek, 25. avgusta, v kraju Rosporden na severozahodu Francije. Posnetki očividcev prikazujejo, kako se je helikopter spustil proti gladini jezera, zadel vodo, nato pa sunkovito vzletel in se začel nekontrolirano vrteti, medtem ko je pilot poskušal ponovno prevzeti nadzor. Oba člana posadke sta po padcu v vodo plavala do obale.

Po navedbah tamkajšnjih oblasti so bili v nesreči poškodovani pilot, častnik na krovu in očividec, vsi trije pa so bili prepeljani v bližnjo bolnišnico. Smrtnih žrtev niso zabeležili.

Na družbenih omrežjih so se že pojavila ugibanja o vzroku nesreče. Večina komentatorjev je prepričana, da je šlo za napako pilota. Opozarjajo, da helikopter na posnetkih ni kazal znakov pomanjkanja moči, temveč da je pilot morda prepozno dvignil krmilo ali imel preveliko hitrost spuščanja.

Po njihovem naj bi repni rotor zadel vodno gladino, kar je poškodovalo pogonsko gred in povzročilo izgubo nadzora. Nekateri dodajajo, da bi se helikopter lahko znašel v obročastem vrtincu, zaradi česar je nenadoma izgubil višino. Sklep številnih gledalcev pa je enak – menijo, da je bila nesreča posledica človeške napake.