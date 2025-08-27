SAJ NI RES, PA JE

Gasilska misija padla v vodo: helikopter pri zajemanju vode strmoglavil v jezero (VIDEO)

Oba člana posadke sta po padcu v vodo plavala do obale.
Fotografija: Drama v Franciji: gasilski helikopter strmoglavil v jezero! FOTO: Zajem Zaslona X
Odpri galerijo
Drama v Franciji: gasilski helikopter strmoglavil v jezero! FOTO: Zajem Zaslona X

N. P.
27.08.2025 ob 09:27
27.08.2025 ob 09:28
N. P.
27.08.2025 ob 09:27
27.08.2025 ob 09:28

Poslušajte

Čas branja: 1:36 min.

V Franciji je med gašenjem požarov prišlo do nesreče, ko je gasilski helikopter med zajemanjem vode strmoglavil v jezero.

Dogodek se je zgodil v ponedeljek, 25. avgusta, v kraju Rosporden na severozahodu Francije. Posnetki očividcev prikazujejo, kako se je helikopter spustil proti gladini jezera, zadel vodo, nato pa sunkovito vzletel in se začel nekontrolirano vrteti, medtem ko je pilot poskušal ponovno prevzeti nadzor. Oba člana posadke sta po padcu v vodo plavala do obale.

Po navedbah tamkajšnjih oblasti so bili v nesreči poškodovani pilot, častnik na krovu in očividec, vsi trije pa so bili prepeljani v bližnjo bolnišnico. Smrtnih žrtev niso zabeležili.

Na družbenih omrežjih so se že pojavila ugibanja o vzroku nesreče. Večina komentatorjev je prepričana, da je šlo za napako pilota. Opozarjajo, da helikopter na posnetkih ni kazal znakov pomanjkanja moči, temveč da je pilot morda prepozno dvignil krmilo ali imel preveliko hitrost spuščanja.

Po njihovem naj bi repni rotor zadel vodno gladino, kar je poškodovalo pogonsko gred in povzročilo izgubo nadzora. Nekateri dodajajo, da bi se helikopter lahko znašel v obročastem vrtincu, zaradi česar je nenadoma izgubil višino. Sklep številnih gledalcev pa je enak – menijo, da je bila nesreča posledica človeške napake.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

helikopter strmoglavljenje nesreča reševanje pilot letalska nesreča padec jezero Francija

Priporočamo

Del Slovenije stresel potres, ste kaj čutili?
Kam gre ta svet?! 16-letnik storil samomor, pri tem mu je pomagal ChatGPT
Grozljivo dogajanje na slovenskih tleh: Sramne ustnice so jim zašili na primitiven način
Kako bodo selili zapornike s Povšetove na novo lokacijo? Imamo odgovor pristojnih

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije stresel potres, ste kaj čutili?
Kam gre ta svet?! 16-letnik storil samomor, pri tem mu je pomagal ChatGPT
Grozljivo dogajanje na slovenskih tleh: Sramne ustnice so jim zašili na primitiven način
Kako bodo selili zapornike s Povšetove na novo lokacijo? Imamo odgovor pristojnih

Izbrano za vas

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.