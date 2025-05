Gasilca opisala zahtevno reševanje na avtocesti A3: razbijali okna, vlekli ljudi ven ...

Poročali smo, da se je danes na hrvaški avtocesti zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi, 31 pa jih je dobilo poškodbe. Na prizorišču nesreče so takoj posredovale gasilske enote. Dva gasilska poveljnika sta opisala intervencijo, v kateri so reševali potnike iz prevrnjenega avtvobusa.

Tomislav Đudarić, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Popovača, je za hrvaško radiotelevizijo (HRT) povedal: »Ko smo prišli na mesto intervencije, smo videli avtobus, prevrnjen na bok. Takoj smo se obrnili na reševalno službo, ki je bila tam z več vozili, se približali in vlekli ljudi iz avtobusa. Takoj za nami so prišli naši kolegi, gasilci DVD Stružec in Javnega gasilskega doma Kutina.«

Reševanje je pokomentiral tudi poveljnik Gasilske skupnosti Popovača Tomislav Jalžečić: »Morali smo razbiti nekaj oken, šip, kjer smo potem vstopili v avtobus in izvlekli ljudi. Na srečo se avtobus ni vnel in nismo imeli s tem dela.«