Gasilci našli pogrešanega najstnika! Življenje mu je rešila tehnologija

Pri reševanju je sodobna tehnologija gasilcem v veliko pomoč. To se je konec tedna izkazalo pri iskanju 17-letnega fanta, ki se je po nočni zabavi v kraju Gleinstätten na avstrijskem Štajerskem peš odpravil proti domu. Odločil se je, da bo izbral bližnjico in prečil reko Sulm. A ker ga čez kakšni dve uri še vedno ni bilo domov, za njim pa so se izgubile vse sledi, so njegovi domači in prijatelji obvestili policijo.

Okoli dveh zjutraj so na delo stopili gasilci v bližnji Lipnici (Leibnitzu) in stekla je obsežna iskalna akcija. Tudi s pomočjo brezpilotnega letalnika s termovizijsko kamero. Ekipa dronov gasilcev iz Lonča (Deutschlandsberga) je posredovala, ker je bilo območje iskanja obsežno in zdravstveno stanje pogrešanega moškega negotovo. Po dveh urah so najstnika našli na polju. Ni bil poškodovan, le povsem premočen.

Gasilci so sporočili, da drone s termovizijskimi kamerami uporabljajo že približno eno leto. Ocenjujejo, da tiste noči najstnika najverjetneje samo z iskanjem po tleh ne bi našli.