Gasilce skoraj kap, ko so med gašenjem požara v zapuščeni bolnišnici našli nepričakovano (FOTO)

Minulo soboto popoldne je zagorelo v zapuščenem kompleksu nikoli dokončane Univerzitetne bolnišnice Blato v Zagrebu. Gasilci so klic prejeli nekaj po 17. uri, gost dim, ki se širi po zahodnem delu mesta, pa je skrbel občane. Kot so potrdili na zagrebški policiji, je požar najverjetneje izbruhnil zaradi odprtega ognja neznanega izvora v skladiščnem prostoru.

Ogenj je zajel okoli 1600 kvadratnih metrov kletnih prostorov, v katerih so skladišča več podjetij. Notranjost objekta, ki že leta propada, je dodatno oteževala delo gasilcev - visoke temperature, slaba vidljivost in številni fizični izzivi so gašenje naredili izjemno tvegano.

Presenečenje v dimu

Zagrebški gasilci so kasneje sporočili na kaj so naleteli med gašenje, Tako so našli navtično mino in predmet, ki spominja na torpedo. Na srečo je šlo za muzejske eksponate, ki so bili tam shranjeni, in ne za prave eksplozivne naprave.

»A včasih, samo včasih, ko se plaziš skozi gost dim … naletiš na mino. Dobesedno. Se pravi na mornariško mino. In nekaj, kar je videti kot torpedo, a je v resnici sonar. Po kratkem trenutku šoka in nekaj novih sivih laseh sešteješ dva in dva — in ugotoviš, da sta v skladiščih nikoli dokončane Bolnišnice Blato, mina in torpedo pa sta le eksponata,« so tako zapisali gasilci na svojem Facebook profilu.