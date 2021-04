Ganljivi prizori izpred bolnišnice, v kateri je umrla brutalno pretepena deklica (VIDEO)

Pustila je medvedka in stekla k staršem v objem

Sarajevski arhitekt in ilustratorje na spletu objavil še eno ganljivo ilustracijo. Na njej maskota olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984 Vučko tolaži jokajočega Zagija, maskoto univerzijade leta 1987, medtem ko stojita pred grobom deklice.»Ko majhni glasovi utihnejo, ostane najglasnejša tišina,« je zapisal umetnik. Ilustracijo je posvetil dveinpolletni deklici, ki je v nedeljo popoldne izgubila bitko za življenje v Klaićevi bolnišnici, kamor je pred nekaj dnevi prispela z resnimi poškodbami. Njena morilca – oče in mati – sta sedaj v priporu.Medtem je na strani Ljudi za ljude na facebooku objavljen posnetek deklice, ki pusti plišastega medvedka na hladni ograji za deklico, ki se z njim ne bo nikoli igrala, in nato steče k staršem v objem. Ograja pred Klaićevo bolnišnico je namreč polna sveč in igrač, ki jih puščajo pokojni deklici v slovo.»Draga punčka, morda smo šli mimo tebe, ko si bila prestrašena in žalostna. Mogoče smo te slišali jokati nekje. Nismo se ustavili. Prepozni smo bili. Zdaj mirno spi. Poskušali bomo biti boljši ljudje. Spremeniti sistem, ki te ni zaščitil, vsakič se ustaviti in se vprašati: zakaj si prestrašena. In naj se kaj takega nikoli več ne ponovi,« so zapisali na omenjeni strani.