Ganljivi zapis mame, ki ji je v tragični nesreči umrl sin (7): Radi te imamo

V nedeljo je sedemletnika pri Sremski Mitrovici povozil vlak, nesrečnež pa je kasneje zaradi hudih poškodb umrl v beograjski bolnišnici. Uporabnike facebooka je ganilo srce parajoče sporočilo dečkove matere. »Za vedno boš zmagovalec, angel naš. Kako si znal uživati v vsakem trenutku. Radi te imamo.« Pod objavo so se zvrstili številni komentatorji, ki so družini izrekli sožalje.



»Bratec moj mali ... Naj te bog in angeli nebes srečno sprejmejo v svoj objem,« se je glasil eden od zapisov.



Dečka so v bolnišnico pripeljali s hudimi poškodbami glave. Kljub velikemu naporu zdravnikov, da bi ga rešili, je preminil, so po poročanju Telegrafa sporočili iz otroške klinike.