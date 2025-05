Gabriel (4) v isti noči ostal brez očeta in mame: umrla sta v dveh ločenih prometnih nesrečah (FOTO)

V srce parajoči tragediji, ki je pretresla ameriško zvezno državo Louisiano, sta v dveh ločenih prometnih nesrečah na isti cesti in v isti noči umrla zaročenca, ki sta načrtovala poroko v prihodnjem letu. Za seboj sta pustila štiriletnega sina Gabriela, poroča britanski portal Unilad.

Pred šestimi dnevi so policisti državne policije Louisiane prejeli klic o dveh ločenih prometnih nesrečah s smrtnim izidom, ki sta se zgodili na isti cesti – LA 67. Prva nesreča se je zgodila malo po 2. uri zjutraj v bližini križišča z Lemon Roado. V njej je življenje izgubila 25-letna učiteljica Alexus Lee iz Baton Rougea. Po poročanju policije je vozila Toyoto Highlander letnik 2013, ko je iz še nepojasnjenega razloga izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste, trčila v cev in se prevrnila. Ker ni bila pripeta z varnostnim pasom, je umrla na kraju nesreče.

Pokojna zaročenca. FOTO: Družbena Omrežja

Odhitel na kraj nesreče, a do tja ni prispel

Druga nesreča se je zgodila dobro uro kasneje, malo pred 3.45 zjutraj, na istem cestnem odseku, a pri Idlewild Roadu. V nesreči je umrl 35-letni voznik tovornjaka John JR Collins iz Clintona, ki je bil Alexusin zaročenec. Ko je izvedel za smrt svoje zaročenke, se je v naglici usedel v svoj Chevrolet Camaro letnik 2016 in se odpeljal proti kraju nesreče. Med vožnjo je zaradi prekomerne hitrosti zletel s ceste v ovinku in trčil v drevo. Tudi on ni bil pripet in je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka.

Šele po obeh nesrečah je postalo jasno, da sta bila umrla zaročena in sta načrtovala poroko februarja 2026. Bila sta predana starša štiriletnemu sinu Gabrielu. Tragični niz dogodkov, ki ju je ločil v življenju in združil v smrti, je pretresel skupnost, kjer sta živela in delala.