Gabby je bila zadavljena, to ni bil samomor

Priljubljeno ameriško blogerko Gabby Petito, ki je med popotovanjem po ameriških narodnih parkih izginila konec avgusta, so zadavili. Tako so v torek sporočili po opravljeni obdukciji njenega trupla, poroča ameriška tiskovna agencija. Preiskava je pokazala, da je Gabby umrla že tri do štiri tedne, preden so njeno truplo 19. septembra našli v Wyomingu, na meji z nacionalnim parkom Grand Teton.

Kot smo že poročali, na Floridi mrzlično iščejo Briana Laudrieja, ki je izginil, potem ko ga je začela policija zasliševati o pogrešani Gabby Petito. Partnerja sta od julija popotovala po ameriških narodnih parkih, predvidoma konec avgusta, ko so 22-letnico nazadnje videli v Salt Lake Cityju v Utahu, pa se je njuna romanca končala. Kot kaže, z brutalnim umorom.

Kot je znano, se je Brian 1. septembra sam vrnil domov v Sarasoto na Florido, medtem ko so bili Gabbyjini starši, ki živijo v New Yorku, prepričani, da sta zaljubljenca še vedno na poti. Takšno popotovanje je bilo že njuno drugo, prvo je minilo brez zapletov, zato jih ni skrbelo, da bi se lahko med njima kaj zalomilo, so pojasnili. A ko so poskušali vzpostaviti stik s hčerko, potem ko se ni oglasila več dni, pa tudi na družabnem omrežju ni ničesar objavila, njen telefon ni deloval; ko so se obrnili na Briana in njegove starše, pri katerih je par tudi živel, so naleteli na gluha ušesa. Obvestili so policijo, s katero pa se 23-letnik ni hotel pogovarjati.

Na tiskovni konferenci, kjer so razkrili analize obdukcije, niso želeli povedati podrobnosti smrti, zato ni znano, kako je bila mladenka zadavljena. So pa potrdili, da gre za umor in ne samomor. Ocenjujejo, da naj bi umrla med 27. in 30. avgustom.