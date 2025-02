11-letno Louise našli mrtvo v Templjarskem gozdu

Francijo je konec tedna pretresel grozljiv umor deklice Louise Lasalle, stare komaj 11 let. Zgodilo se je v mestecu Épinay-sur-Orge v departmaju Essone, ki leži v bližini Pariza. Deklica je obiskovala šesti razred osnovne šole Andréja Mauroisa. Louise se je minuli petek kot po navadi po koncu pouka odpravila proti domu, a tja ni prišla. Izginila je brez sledi, nihče je ni videl. Ob 15.30 je njena zaskrbljena družina obvestila policijo, v skrivnostno izginotje se je vpletlo tudi državno tožilstvo v Evryju, Louisina sestra pa je na družbenih omrežjih objavila njene fotografije in poziv na pomoč, če bi jo kdo kje videl.

Šola, ki jo je obiskovala Louise. FOTO: Julien De Rosa/AFP

A na žalost njihovo upanje, da se ji ni zgodilo nič hudega, ni trajalo dolgo. Že v noči na soboto so Louise našli v bližnjem gozdu, domačini mu pravijo Templjarski gozd, večkrat zabodeno in v luži krvi.

Nad otrokom ni bilo storjeno spolno nasilje.

Nekaj ​​ur pozneje je državni tožilec Grégoire Dulin navedel, da so pridržali dve osebi, in sicer mladi par, 22-letnika in njegovo 20-letno dekle. Zaradi pomanjkanju dokazov o vpletenosti v umor so ju po večurnem zaslišanju v soboto zvečer izpustili. Lokalni mediji so poročali, da je bil prijet migrant iz Severne Afrike.

Francija je pretresena po umoru 11-letnice. FOTO: Julien De Rosa/AFP

V soboto zvečer so bili znani tudi rezultati obdukcije, in sicer je bila deklica večkrat zabodena z ostrim predmetom v vitalne predele telesa, ni pa bilo nobenih znakov, da je bilo nad otrokom storjeno spolno nasilje.

Grozovita tragedija je sprožila val čustev po vsej Franciji, dekličina družina dobiva številna pisma podpore, od nje pa se poslavljajo tako politiki kot njeni prijatelji na družbenih omrežjih in pred vrati njene šole.