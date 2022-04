Fizioterapevt je ubil družino, da bi jih spravil na varno

Porota sodišča v kraju Kissimmee v ameriški zvezni državi Florida je na dosmrtni zapor obsodila fizioterapevta Anthonyja Todta zaradi umora 42-letne žene Megan in njunih treh otrok, 4-letne Zoe, 11-letnega Tylerja ter 13-letnega Aleka. Poleg tega je ubil še družinskega psa Breezyja. Grozljivo dejanje, ki se je zgodilo decembra 2019, pri čemer so trupla policisti našli šele mesec dni kasneje, je Todt sprva priznal.

Rekel je, da je bil on tisti, ki je najprej zastrupil in zabodel ženo, otroke in psa, in to samo iz razloga, da bi jih pred apokalipso »skupaj spravil na drugi svet«. Tik pred obsodbo pa je obrnil ploščo in krivdo zvalil na pokojno ženo. Češ da je bila ona tista, ki je v njihovem skupnem novem domu zastrupila otroke in psa ter jih zabodla, na koncu pa da je sodila še sebi.

»Tistega dne sem prišel domov in videl mrtve otroke,« je razlagal in še, da je bila njegova žena še živa in da mu je priznala, da jih je ubila z zastrupljeno pito. »To je bil najhujši dan v mojem življenju. Najbolj grozno je tudi bilo, da mi je žena umrla pred očmi,« je dodal in še, da je imela več zdravstvenih težav in da se je zaradi tega zatekala v reinkarnacijo. Prepričana naj bi tudi bila, da se bo ponovno rodila in imela boljše življenje, če »bo uničila družinsko karmo«.

Tik pred obsodbo je obrnil ploščo in krivdo zvalil na pokojno ženo.



Porota je na koncu večjo težo dala njegovi prvi izjavi, v kateri je podrobneje razložil, kako je sodil najbližjim. Na sodišču je povedal, da se je po dejanju želel večkrat ubiti, in sicer na različne načine. Tega, da bi zabodel še sebe, pa ni mogel storiti. In da se tudi ne spominja, da bi takoj potem, ko so ga prijeli policisti, priznal, da je bil on morilec.