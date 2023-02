Fitnes trener Marko aretiran zaradi posilstva partnerice

Hrvaški fitnes trener Marko Lončar je bil te dni na Hrvaškem aretiran zaradi posilstva svoje partnerke in hudih poškodb, ki ji jih je povzročil. Obtožen je, da je partnerko dvakrat posilil in jo pretepel, pišejo hrvaški mediji.

Očitajo mu, da je svojo partnerko pred dvema letoma posilil, se nad njo še fizično znesel, pred enim tednom pa jo je pretepel in hudo poškodoval.

Lončar (35) je sicer na javni hrvaški televiziji v oddaji Dobro jutro, Hrvaška prikazoval fitnes vaje, povezovali pa so ga z verigo fitnesov. Bil je tudi na naslovnicah fitnes revij, je pa tudi zelo aktiven na družbenih omrežjih.

Županijsko državno pravobranilstvo v Veliki Gorici je objavilo sporočilo, da »obstaja utemeljen sum, da je 35-letni osumljenec prvo kaznivo dejanje storil v začetku junija 2020 na škodo partnerke in da je pred štirimi leti storil drugo kaznivo dejanje na njeno škodo, kot tudi, da jo je 8. 2. 2023 huje telesno poškodoval«.

Po poročanju hrvaških medijev naj bi v stolpnici v zagrebškem naselju Sopot svojo partnerko prijel za lase in ji grozil, da jo bo vrgel s 15. nadstropja, pred tem pa naj bi jo zaprl v sobo in dneve držal brez hrane in vode.

Lončarja so ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s snovmi, prepovedanimi v športu, ter nedovoljene posesti, proizvodnje in nabave orožja in eksplozivnih snovi. Neuradno je znano, da gre za več tisoč tablet prepovedanih substanc, ki naj bi jih osumljeni dajal drugim, med drugim nekaterim, ki jim je bil osebni trener.

Lončarju so odredili enomesečni preiskovalni pripor.