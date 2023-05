Filmski rop na poroki: mladoporočenca šokirana, ko sta preštela denar ...

Mladoporočenca iz Beograda sta sredi maja organizirala poroko v enem od elitnejših beograjskih lokalov, a namesto sreče, se je obred končal z grenkim priokusom. Šest kuvert v vrednost 1200 evrov, ki sta ju prejela od svojih poročnih prič in botrov, so izginile. Kamere so pokazale, da naj bi kuverte odnesla čistilka, piše Blic.

M. N. (31) in njen soprog B. N. (32) sta jutro po poročnem dnevu razočarano ugotovila, da sta bila žrtev tatvine na lastni poroki. »Slavila sva svoj najlepši dan in vse je bilo prečudovito. Prav tako, kot sva si predstavljala. No, okrog 18. ure sva se šla s soprogom fotografirati do reke, ko je zmanjkalo elektrike. Okoli 15 minut smo bili brez elektrike,« se spominja nevesta in dodaja, da jo je izpad elektrike takrat presenetil, a si ni niti v sanjah mislila, da se bo na koncu zgodilo to, kar se je.

»Pred izpadom elektrike je mož vzel škatlo za kuverte, ki je bila poleg poročne mize, in jo odnesel v sobo,« pravi M. N. za Blic.

»Zjutraj sva videla, da manjkajo kuverte najinih poročnih prič in botrov, kjer je bilo 1200 evrov. Takoj sva poklicala lastnika lokala in zahtevala posnetek videonadzornih kamer,« razočarano pripoveduje.

Kaj so pokazale kamere?

»Na posnetku smo lahko videli, da je čistilka takoj po vrnitvi elektrike vzela ključ lastnikove sobe in je šla v nadstropje. Tam je ostala šest minut in se vrnila s pospravljeno brisačo v rokah.

​

Takoj po vklopu elektrike je mogoče videti gospodinjo tega lokala, kako vzame ključ iz lastnikove sobe in gre gor. Ženska je ostala zgoraj natanko šest minut in se vrnila s pospravljeno brisačo v rokah. Šla je do recepcije in v predal dala šop ključev, torej rezervne ključe vseh sob. Nočem kazati s prstom, a mislim, da je stvar tukaj več kot očitna,« je dejala.

Ko sta čistilko soočila s sumi, se je ta začela braniti in zagrozila s tožbo. Dejala je, da se je šla takrat prhat, čemur pa mladoporočenca kar ne moreta verjeti. »Lastnik nam je prej rekel, da nihče nima ključa od sob in zdaj se sliši noro, da se je prhala v sobi. To preprosto ne more biti res. Vse sobe so bile rezervirane za našo družino in goste,« pravi in dodaja, da je tudi lastnik lokala povsem spremenil zgodbo in da je stopil v obrambo čistilki, za krajo pa namignil, da bi denar morda vzeli starši mladoporočencev, češ, da se tudi to dogaja.

Primer je prevzela policija.