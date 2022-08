Fantu poslala sporočilo, da je v avtu s pijanim voznikom. Umrla je

Stefana (22) se je vračala domov s poroke svoje najboljše prijateljice v avtomobilu, ki ga je vozil pijani voznik. Z njima je bil v avtu še prijatelj. Na pomoč je poklicala svojega fanta, a je bilo prepozno. Kot piše Blic, je bila prestrašena, ker je voznik vozil prehitro, zato je svojemu fantu poslala sporočilo, naj pride nasproti, ker hoče iz avtomobila. Kmalu za tem se je zgodila nesreča.

Avto je zapeljal s ceste in trčil v betonski steber. Stefanin fant je prvi prišel na kraj nesreče in pred seboj zagledal strašen prizor. Prav on je poklical pomoč. Žal je bilo za Stefano prepozno in je umrla na kraju nesreče. Njen prijatelj je v bolnišnici in se za njegovo življenje še borijo. Voznik se je poškodoval in je zunaj smrtne nevarnosti.

»Moja Stefa, moje življenje, moja največja ljubezen, je danes ponoči ob 1.10 umrla v prometni nesreči na Vitkovcu. Zaradi pijane barabe, ki je vozil, nimam več svoje hčerke,« je zapisal oče.

Poklonil se je hčerki: »Spomnim se prvega pogleda nate v postelji, odraščanja, igranja, tvojih oči, ušes, srček moj ... Lepe modre oči. Zakaj te je Bog vzel? Zakaj ni vzel mene, ampak njo, nedolžno dušo, ki je šele začela živeti? Očetova sreča je odšla in me ni poklicala. Umrl bom od žalosti, očetovo srce. Očka prihaja, da te bo še zadnjič videl, življenje moje,« je na facebooku pod njeno fotografijo zapisal skrušen oče.