Otroci so najbolj nepredvidljivi udeleženci v prometu in zato tudi najbolj ogroženi. Nenadoma stopijo na cesto, ne pogledajo – in nesreča je tu. Tako je na Poljskem kamera zabeležila dogodek, ki bi se lahko končal tragično.







Fantek je nenadoma stopil na zelo prometno cesto, a k sreči je v tistem trenutku pripeljal policist in s prisebnim ravnanjem preprečil najhujše.