Fantek(3) padel iz sedmega nadstropja v smrt: »Slišali smo krike in jo videli, kako si je pulila lase«

Iz Beograda poročajo o tragediji, v kateri je umrl triletni deček. Padel je skozi okno stanovanja v sedmem nadstropju, medtem ko so bile v stanovanju štiri odrasle osebe.

Čeprav je padec preživel, so bile poškodbe prehude in otrok je umrl v bolnišnici. Nova.rs je poročala, da v stanovanju živijo oče, mama, dva otroka, stari starši in da so bili vsi prisotni, ko se je zgodila tragedija. Sosedje so v šoku.

»Slišali smo krike in videli žensko, ki se je pulila za lase in govorila, da je ona kriva. Kasneje smo izvedeli, da je šlo za nesrečno mamo, ki si ni mogla odpustiti trenutka nepazljivosti« je za srbske medije povedal eden od sosedov.

Policija še ugotavlja vse okoliščine tragičnega dogodka.