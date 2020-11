Trdil, da je padla s kolesa, a se je izkazalo, da jo je umoril

Jacob Krzemski (38) je 8. aprila partnerico Corino Lee (47) pripeljal v bolnišnico. Rekel je, da ji je spodrsnilo pod prho in da je udarila z glavo v stranišče. Dejal je tudi, da je pred nekaj dnevi padla s kolesa. Corina je umrla naslednji dan zaradi hudih poškodb. Iz bolnišnice so poklicali policijo, ta pa je ugotovila, da ima Krzemski prepoved približevanja Corini. Priprli so ga, kmalu pa ugotovili, da jo je umoril.



Da bi Corina padla s kolesom in nato še v kopalnici, se je zdelo čudno tudi njeni materi Patricii. »Slišati je bilo tako nenavadno, da mu nisem verjela že na začetku,« je dejala. Vedela je, da je bil že prej nasilen do njene hčere in da sta se domnevno že razšla. Corinin sosed je policiji povedal, da je nekaj dni prej slišal, da je klicala na pomoč.



Policija je v preiskavi ugotovila, da poškodbe glave niso od padca s kolesom in v kopalnici, ampak od Jacobovega udarca, piše People.