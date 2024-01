Fant (16), ki je na avtocesti A1 izgubil oba starša, se vsega zaveda: Družina se je vračala iz Malte ...

Trije ljudje so umrli, 12 jih je končalo v bolnišnici po hudi prometni nesreči v soboto zvečer na avtocesti Zagreb - Reka, med predorom Sveti Marko in razcepom za Novigrad. Zdravniki se še vedno borijo za življenja nekaterih poškodovanih .

Nesrečo je povzročil voznik madžarskega vozila, ki je vozil proti Karlovcu. Potem ko je trčil v kovinsko ograjo, je izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je na nasprotni vozni pas ter čelno trčil z avtomobilom alfa romeo reških registrskih tablic, v katerem je bil zakonski par s 16-letnim sinom. Mož (48) in žena (47) sta umrla, 16-letnik pa je z lažjimi poškodbami v splošni bolnišnici Karlovac. Po neuradnih podatkih, tako 24sata, se je družina vračala z Malte, kjer so bili na novoletnem izletu, z zagrebškega letališča pa so se odpravili proti Reki.

Po neuradnih informacijah naj bi vozilo z madžarskimi registracijami, v katerem naj bi bilo 12 ljudi, prevažalo migrante, ki so po silovitem trčenju padli iz vozila, poroča Jutarnji list.

»Fant je izvedel, da je izgubil starše«

Šest poškodovanih tujcev so prepeljali v karlovško bolnišnico. Specialist ortopedije in travmatologije dr. Juraj Katušin je za 24sata povedal, da so sprejeli pet tujih državljanov in 16-letnega hrvaškega državljana ter da so vsi zunaj smrtne nevarnosti.

»Fant je izvedel, da je izgubil starše. Zaveda se prometne nesreče. Je v stanju šoka, zadržali ga bomo nekaj dni. Bil je lažje poškodovan. Zagotovili smo mu psihološko pomoč, obiskali člani njegove družine z Reke, med njimi tudi njegova babica,« je povedal dr. Juraj Katušin.

Direktorica bolnišnice Ivana Kovačić je povedala, da za tuje državljane za zdaj ne morejo ugotoviti, od kod prihajajo, glede na to, da pri sebi nimajo dokumentov. Le eden od njih se je izrekel za državljana Moldavije, vsi so stari 20 let. »Trije bolniki so bili huje poškodovani, trije, med njimi tudi mladoletnik, pa lažje. Vsi so v nesreči utrpeli poškodbe prsnega koša in hrbtenice, ena izmed težje poškodovanih pa bo operirana na medenici,« je povedala

Gasilci: Ko smo prispeli kraj nesreče, se je vlada zavila v molk

Pri intervenciji hude prometne nesreče so sodelovali tudi gasilci JVP Karlovac. Na kraj tragedije se je po prejeti prijavi odpravilo pet gasilcev z gasilskim vozilom.

»Ko smo prispeli na kraj nesreče, so bila tam že tri reševalna vozila, ki so že izvajala triažo poškodovancev. Bila je tišina. Ljudje so ležali ob avtu, nekateri so padli iz njega, slišati je bilo stokanje in jok, večinoma pa je vladala tišina, ljudje so bili v šoku. Pomagali smo službi nujne medicinske pomoči pri oskrbi žrtev, po policijski preiskavi pa smo nadaljevali z izvlekom smrtno poškodovanih oseb iz vozila,« je o intervenciji gasilcev povedal Dražen Žižek, vodja izmene JVP Karlovac in dodal, je bila to zagotovo ena najhujših prometnih nesreč, na katerih so posredovali.

