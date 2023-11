Evropska sredstva črpali za avte in jahto

Hrvaška policija je v torek v Zagrebu po nalogu Urada evropskega javnega tožilca (EPPO) sprožila obsežno racijo, v kateri po informacijah spletnega portala hrvaške televizije N1 preiskujejo 29 ljudi in eno pravno osebo.

Med pridržanimi osumljenci sta tudi nekdanji dekan Geodetske fakultete Univerze v Zagrebu Almin Đapo in profesor na tej fakulteti Boško Pribičević, sumijo pa jih zlorabe evropskih sredstev. Povzročili naj bi za okoli dva milijona evrov škode.

Nekdanji dekan Almin Đapo FOTO: Atzh

Domnevno za raziskovalne dejavnosti

Iz Urada evropskega javnega tožilca so že junija sporočili, da preiskujejo Geodetsko fakulteto Univerze v Zagrebu zaradi suma prevare pri pridobivanju subvencij in korupcije v škodo Evropske unije. Osumljenci so po navedbah N1 organizirali pravo verigo za črpanje evropskih sredstev. V njej naj bi sodelovala različna podjetja, ki so izstavljala fakture za nikoli opravljena dela, osumljenci pa naj bi jemali konkretne provizije.

Hrvaški mediji poročajo, da preiskava zajema več deset spornih nabav, med katerimi so tudi nakupi dragih (terenskih) avtomobilov in jahte. Vozili in plovilo so financirali z evropskimi sredstvi, domnevno za raziskovalne dejavnosti fakultete, zaposleni pa so jih nato uporabljali v zasebne namene.

Profesor Boško Pribičević FOTO: ResearchGate

Jahto so po pisanju portala 24sata celo oddajali na različnih portalih za čarterske najeme, in sicer za 3400 evrov na teden, čeprav je nekdanji dekan Đapo še nedolgo tega zatrjeval, da so čoln mirakul 30 za 598.750 kun (79.446 evrov) od hrvaške ladjedelniške družbe Grginić jahte leta 2021 kupili v okviru evropskega projekta, ki ga je vodil Pribičević, uporabljali pa naj bi ga izključno v raziskovalne namene.