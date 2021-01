Evakuacija na letališču, oborožena policija na prizorišču (VIDEO)

Več sto ljudi so evakuirali na letališču v Frankfurtu, oborožena policija naj bi iskala eksplozivno sredstvo.Terminal ena so izpraznili, potem ko je policija prejela sporočilo o zapuščeni prtljagi. Posnetek na twitterju prikazuje oborožene nemške policiste, ki so obkolili moškega, medtem ko so ljudje morali zapustiti letališče. Zaprli so tudi tamkajšnjo železniško postajo.Kot poroča Daily Mail, so ugotovili, da zapuščeni predmet ni nevaren.