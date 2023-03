Evakuacija bloka zaradi robčka: z ognjem se je borilo več kot sto gasilcev

V kraju Bad St. Leonhard na avstrijskem Koroškem so se morali gasilci v nedeljo zvečer pošteno potruditi, da so pogasili požar in ukrotili močan dim, ki ga je povzročil goreči papirnati robček. V kletnem stanovanju ga je okoli sedmih zvečer prižgal in odvrgel v plastični smetnjak 62-letni moški, nato pa zapustil stanovanje.

Da je bila to zelo velika napaka, je ugotovil kmalu zatem, saj je opazil, da se iz stanovanja vije gost dim. Ogenj je poskusil pogasiti sam, a zaman, gasilci pa so morali najprej evakuirati stanovalce, saj se je dim zelo hitro širil po vsem bloku. Požar so hitro pogasili, blok pa dobro prezračili. K sreči se je na koncu vse dobro izteklo, saj sta bila le dva stanovalca zaradi lažjih poškodb odpeljana na zdravljenje v bolnišnico v kraju Volšperk.

Gasilci so morali dve osebi rešiti skozi okno. Sodelovalo je več kot sto gasilcev, evakuirani stanovalci pa so se morali preseliti v začasna bivališča.