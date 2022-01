Epsteinova pomočnica je kriva!

Newyorška porota je v sredo Ghislaine Maxwell, nekdanjo pomočnico milijarderja Jeffreyja Epsteina, spoznala za krivo petih od skupaj šestih točk obtožnice zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic. Šestdesetletnici grozi do 65 let zapora, datum izreka kazni pa še ni določen.

Ghislaine Maxwell z Epsteinom na posestvu kraljice Elizabete II. Balmoral, kamor naj bi ju povabil princ Andrew. FOTO: Profimedia

Nekaterim bogatim in znanim obrazom se lahko zdaj zaradi tega tresejo hlače: Maxwellova si lahko zniža kazen, če bo pripravljena razkriti zavržno početje katere od slavnih in bogatih strank, ki so si z njeno in Epsteinovo pomočjo privoščile razvrat z mladoletnimi deklicami.

Zmamila jih je z obljubami

Grozljivo dogajanje v Epsteinovih palačah v New Yorku, na Floridi in Novi Mehiki, kamor so prihajala dekleta, ki niso imela več kot 14 let, so na sojenju opisale štiri žrtve: televizijska igralka Jane, nekdanja manekenka Kate, nekdanja narkomanka Carolyn in psihologinja Annie Farmer, ki se je edina predstavila s pravim imenom. Povedale so, da jih je Maxwellova zmamila na Epsteinove spolne masaže z obljubami, darili in šarmom ter denarjem.

Razkrile so, da je včasih pri zlorabah sodelovala tudi sama. O dogajanju v Epsteinovih razkošnih domovanjih je spregovorilo 24 prič, med drugim osebje v palačah. Porotniki so lahko videli tudi črno knjižico z naslovi deklet za masažo, dokaz o plačilu več kot 30 milijonov dolarjev Maxwellovi. Slednja je vse obtožbe zanikala, vendar prek odvetnikov, in ni pričala v svojo korist. Njeni odvetniki so vztrajali, da jo preganjajo le zato, ker ne morejo preganjati Epsteina – ta se je po aretaciji leta 2019 obesil v newyorškem zaporu –, ter poskušali zasejati dvom o izjavah žrtev, ki so udeležene tudi v velikih odškodninskih tožbah proti Epsteinovi zapuščini.

Navsezadnje jo je porota spoznala za krivo spodbujanja mladoletnic k potovanjem za nezakonite spolne odnose, sodelovanja v zaroti za ta namen, prevoza mladoletnic za ta namen, sodelovanja v zaroti za spolno trgovino in laganja pod prisego.

Ameriški in britanski mediji sedaj ugibajo, ali bo Maxwellova v zameno za nižjo kazen začela sodelovati s tožilstvom pri pregonu še koga drugega, ki je morda sodeloval v spolnih zlorabah. Znano je, da je bila dobra prijateljica princa Andrewa. Prav ona naj bi mu omogočila, da je zlorabljal in »imel za spolno sužnjo« takrat komaj 17-letno Virginie Giuffre, ki zdaj civilno toži Maxwellovo in princa. Maxwellova si je bila blizu tudi z Billom Clintonom in je bila celo gostja na poroki njegove hčerke Chelsea.

14 let so bile stare najmlajše žrtve.

Epstein je bil med njegovim predsedovanjem v Beli hiši vsaj 17-krat, Clinton pa je letel z milijarderjevimi zasebnimi letali najmanj 26-krat. Epsteina je poznal tudi Donald Trump, čigar posestvo Mar-a-Lago je v bližini pokojnikovega. Trump je z zasebnim Epsteinovim letalom z žgečkljivim imenom Lolita Express jet letel najmanj sedemkrat, z milijarderjem pa sta se spoznala že leta 1990. Tožilcem Trumpa in Clintona sicer za zdaj ni uspelo povezati z Epsteinovimi umazanimi posli.