Epsteinov dvorec zravnali z zemljo

Znesek od prodaje so namenili Epsteinovim žrtvam.

Manhattanski dvorec so prodali za 43 milijonov. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Dvorec groze in sramote, kjer naj bivrsto let zlorabljal mladoletna dekleta, pri tem pa naj bi sodelovali številni drugi bogatuni in vplivneži, so končno podrli do tal.Razkošno posestvo v Palm Beachu je zdaj le kup gradbenega materiala, od marca pa je v lasti nepremičninskega mogotca, ki je za Epsteinovo floridsko imetje odštel 15 milijonov evrov. Znesek so ameriške oblasti namenile skladu, iz katerega izplačujejo odškodnino Epsteinovim žrtvam, Glaser pa se je ob nakupu zavezal, da bo dvorec podrl do tal in na zemljišču zgradil nekaj povsem novega ter soseski povrnil nekdanji ugled. V velikanskem dvorcu iz leta 1952, velikem kar 1300 kvadratnih metrov, je bilo šest spalnic, na posestvu pa sta bila poleg številnih igrišč in družabnih površin še hiša za gospodinjsko in vzdrževalno osebje ter bazen.Še večje razkošje si je Epstein privoščil v velikem jabolku, kjer je bil lastnik sto let starega osemnadstropnega dvorca z 2000 kvadratnih metrov površine, ki je veljal za največjo zasebno nepremičnino na Manhattnu. Obiskovalci so notranjost opisovali kot eklektično, tako ekstravagantno, da je z besedami ni mogoče opisati, čarobno, pravljično.Vrednost nepremičnine, ki se je hvalila celo z zasebnim ogrevanim pločnikom, je bila okoli 75 milijonov evrov, a so jo prodali za 43 milijonov, denar pa je država namenila žrtvam pedofila in trgovca z ljudmi, ki si je 2019. v zaporu vzel življenje.