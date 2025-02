Emir umoril ženo in sina in se pet dni skrival v gozdu, zdaj so ga našli

Pet dni je bil na begu Emir Selimović, ki je prejšnji teden kruto umoril ženo Inelo in njunega 13-letnega sina. Policija je takoj po odkritju trupla 37-letnice in 13-letnika iz vasi v bližini Tuzle izdala tiralico za Emirjem, ki je po ugotovitvah mrliškega oglednika ženo in sina zadavil z golimi rokami.

Avto osumljenca je policija našla v bližini Banjaluke, ker so posumili, da bi si lahko sodil sam, so preiskali tudi bližnje jezero. A se je Emir od srede zvečer uspešno izmikal roki pravice. Končno so ubežnika našli v ponedeljek, skrival se je v gozdu ob vasi Gornja Mravica.

Ko je opazil policiste, se je Emir menda pognal v beg, a so se za njim pognali možje v modrem in ga tudi prijeli. Danes ga bodo privedli na policijsko postajo in ga predali tožilstvu.