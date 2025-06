Elitni vojak Matija, ki naj bi ubil mladi par, objavil srhljiv posnetek, sosedje pa: »O njem lahko povem le najboljše« (VIDEO)

Matija M. (29) iz Sesvet, pripadnik Častno zaščitnega bataljona s Pantovčaka, ki je osumljen dvojnega umora para v Zagrebu, je pred tem na družbenih omrežjih objavil posnetek, na katerem strelja s pištolo.

Oblečen v maskirne hlače in črno majico, s kapo na glavi, se Matija M. približa tarčam in strelja vse po vrsti. Med oddaljevanjem od tarč zamenja nabojnik in nadaljuje s streljanjem.

»Že dva tedna mi zvoni v ušesih,« je zapisal v opisu posnetka, ki ga je objavil pred tremi leti.

Andrea K. (29) iz Šestin in Marijan C. (38) iz Prečkega sta bila ubita v belem Audiju A4 karavanu v garaži stanovanjske stavbe.

Matija M. (29) in Fran R. (31) so zjutraj aretirali zaradi dvojnega umora mladega para, ki se je zgodil v petek v Zagrebu na ulici Črna voda.

Policija sumi, da je storilec dvojnega umora 29-letni Matija. Drugi osumljenec je 31-letni Fran., je bil po doslej znanih podatkih njegova opora, če bi šlo kaj narobe, je pred tem poročala Nova TV.

»O njem lahko povem le najboljše«

Za hrvaške medije so o osumljenem vojaku spregovorili njegovi sosedje:

»Lahko povem vse najboljše, je vljuden in kultiviran. Pozdravljala sva se,« je dejal Krunoslav.

»Živim tukaj že 12 let in se ne spomnim, da bi ga videla,« pa je dejala Svjetlana.