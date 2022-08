Elitna prostitucija: na voljo katalog s podatki deklet, za uro 200 evrov

V veliki akciji pripadnikov srbske policije so prijeli hudodelsko združbo, ki je osumljena novačenja deklet in organiziranja prostitucije v Beogradu od novembra lani do sredine julija.

Prijeli so Nedo B. (34), Samirja B. (44), Milico M. (26) in Vesno V. (62), osumljenko Milico O. (49) pa še iščejo.

Osumljeni so prek določenih oglaševalskih spletnih strani sodelovali pri prostituciji več žensk, zasluženi denar pa so si delili v skladu z nalogami, ki so jih opravljali, pišejo srbski mediji.

Katalog z vsemi podatki deklet, ura 200 evrov

Stran, prek katere so osumljeni oglaševali prostitutke, je bila videti kot spletni katalog.

Tam naj bi bile fotografije golih deklet s podrobnostmi za vsako posamezno dekle, od višine, teže, oprsja in zadnjice, do barve las in oči, pa tudi cena in telefonska številka.

Za stranke so osumljenci organizirali srečanja v več hotelih v Beogradu in za uro z dekletom zaračunali 200 evrov.