Eksplozija v Zagrebu, trije poškodovani (FOTO)

Na dvorišču Remontnega zavoda v zahodnem delu Zagreba je danes odjeknila eksplozija, ki ji je sledil požar, pri čemer so bili poškodovani trije ljudje - en civilist in dva pripadnika hrvaške vojske. Nesreča se je zgodila med sanacijo odpisanih sredstev hrvaške vojske, ki jo je izvajalo civilno podjetje, je sporočilo hrvaško ministrstva za obrambo.

FOTO: Emica Elvedji/pixsell Pixsell

Remontni zavod skrbi za vzdrževanje in remont vseh vrst orožja in vojaške opreme hrvaške kopenske vojske, sodeluje pa tudi pri vzdrževanju orožja in vojaške opreme drugih enot hrvaških oboroženih sil.

Na ministrstvu za obrambo so pojasnili, da je zagorelo v dopoldanskih urah na odprtem prostoru zavoda. Delavec civilnega podjetja in dva pripadnika hrvaške vojske so bili po navedbah ministrstva pri tem lažje poškodovani. Gmotne škode ni bilo.