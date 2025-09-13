Eksplozija v Madridu, poročajo o številnih poškodovanih (FOTO)

V eksploziji, ki je razdejala bar v južnem delu Madrida, je bilo danes poškodovanih več ljudi. Tuje tiskovne agencije so poročale o 21 poškodovanih, od tega treh huje. Kasneje je madridska agencija za varnost in nujne primere poročala o 25 poškodovanih. Nastala je tudi precejšnja gmotna škoda.

Eksplozija je sredi popoldneva odjeknila v četrti Vallejas, policija je območje zaprla. Preiskava vzroka eksplozije še poteka, a domnevajo, da je bila posledica uhajanja plina.