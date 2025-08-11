Eksplozija v jeklarni v Pensilvaniji terjala več žrtev, vzrok za zdaj še ni znan (FOTO)
V jeklarni v bližini Pittsburgha v ameriški zvezni državi Pensilvanija je danes odjeknila eksplozija. Po navedbah policije je bila najmanj ena oseba ubita. Več ljudi je bilo ranjenih, nekaj pa jih je ujetih pod ruševinami.
Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan.
Senator John Fetterman je sporočil, da je v teku reševalna akcija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Moja ekipa in jaz spremljamo eksplozijo in čakamo na več informacij. Poteka aktivno iskanje in reševanje, desetine ljudi je poškodovanih, po podatkih policije pa je vsaj ena oseba pogrešana,« je še dodal.
