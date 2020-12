Eksplozija pred stavbo RTS, ena oseba umrla (VIDEO)

V središču Beograda je v eksploziji plinske jeklenke na parkirišču pred poslopjem srbske radiotelevizije RTS po neuradnih podatkih policije umrla ena oseba, dve pa sta poškodovani, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. V službi nujne medicinske pomoči so povedali, da sta poškodovana dva moška. Eden je utrpel lažje poškodbe, eden pa hujše. Na kraju eksplozije so še gasilci in policija, ki vodi preiskavo.Po poročanju RTS je eksplozija odjeknila malo pred 10. uro, ko so delavci iz avtomobila nosili plinske jeklenke, ker so morali odpraviti okvaro na klimatskem sistemu v poslopju televizije.V siloviti eksploziji je bilo poškodovanih več parkiranih avtomobilov, popokalo je več okenskih stekel na poslopju televizije. V bližini televizije in parkirišča je sicer tudi več stanovanjskih hiš.