Eksplodirala cisterna s skoraj 50.000 litri goriva: več mrtvih: Ljudje so goreli ... (FOTO in VIDEO)

Trije ljudje so umrli zaradi poškodb, ki so jih utrpeli v eksploziji cisterne z gorivom v vzhodnem Mexico Cityju v sredo zvečer, so sporočile lokalne oblasti. V eksploziji, ki se je zgodila, ko je vozilo vozilo po mostu v gosto naseljeni soseski, je bilo poškodovanih še 70 ljudi, med njimi več z opeklinami druge in tretje stopnje, eksplozija pa je povzročila tudi veliko materialno škodo.

Posnetki, predvajani na televiziji in družbenih omrežjih, so prikazali trenutek eksplozije. Bila je močna in je povzročila ogromne plamene, vidne od daleč.

FOTO: Alberto Fajardo Reuters

Cisterna, ki je prevažala skoraj 50.000 litrov goriva, je očitno eksplodirala, potem ko se je prevrnila na avtocesti, je povedala županja mesta Mexico City Clara Brugada.

»Iz posnetkov nadzornih kamer vemo, da so ljudje goreli, ko so zapuščali svoja vozila,« pa je novinarjem povedal Pablo Vazquez, pristojen za varnost mehiške prestolnice.