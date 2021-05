Eitan (9) edini preživeli po gondolski nesreči, izgubil starša, brata in stara starša

Ljudem v gondoli niso mogli pomagati. FOTO: Flavio Lo Scalzo, Reuters

Padla gonodla pri jezeru Maggiore. FOTO: Vigili Del Fuoco, Via Reuters

Smrtonosen padec kabinske žičnice ob italijanskem jezeru Maggiore je zahteval 14 smrtnih žrtev. V bolnišnico so odpeljali 9- in 2-letnega otroka. Mlajši je v bolnišnici v Torinu v nedeljo popoldne umrl.Izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da je pet Izraelcev umrlo v nesreči, med njimi par ter otrok s prebivališčem v Italiji, ter par, ki živi v Izraelu. Brat malega(9), je edini preživel tragedijo in je v bolnišnici s poškodbami glave in lobanje. Njegovi prastarši so prišli iz Izraela, da bi se dobili z družino svoje pravnukinje. Skupaj so se odpravili na izlet, a vsi razen dečka izgubili življenje.Italijanska Corriera dell Sera je objavila imena žrtev:(30),(Amitova žena, 26),(sin Amita in Tal Peleg, 2), prastarša(71) in(82),(23),(27),(26),(29),(54),(38),(sin Vittoria in Elisabette, 5),ter par(45) in(40).Roberta Pistolato in mož Angelo Vito Gasparro sta odšla na potovanje na italijansko jezero, da bi proslavila ženin 40. rojstni dan. Sestri je Roberta v nedeljo zjutraj poslala SMS-sporočilo: »Gremo gor, do žičnice,« poroča Corriere della Serra. 40-letnica je nedavno končala študij medicine in je delala v zdravstveni ustanovi v Piacenzi.Petletni sin Vittoria Zorlonija in Elisabette Persanini, Mattia, je umrl v bolnišnici v Torinu. V tragediji je umrlo pet družin.Kot smo poročali, se je nesreča zgodila v nedeljo okoli poldneva, le 100 metrov pred vrhnjo postajo žičnice. Kot kažejo prvi podatki, se je pretrgal kabel na najvišjem delu, gondola pa je zgrmela 100 metrov v prepad. V njej je bilo 15 oseb.