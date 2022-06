Dveletnik usodno ustrelil očeta

Pištola ni bila ustrezno shranjena, še otrok bi jo lahko našel in uporabil, se pogosto slišijo svarila ob nesrečah, ko se nenamerno sproži strelno orožje: a tokratna malomarnost se je končala tragično. V bližini Orlanda na Floridi je dveletnik iz nahrbtnika potegnil nabito pištolo in z njo ubil lastnega očeta.

Pištola je bila spravljena ali pod vzglavnikom ali v košu za perilo. FOTO: Audidelacruz/Getty Images

V prostoru so bili takrat še dečkova mati in dva sorojenca, Marie Ayala pa je moža takoj začela oživljati, a zaman. Policija, ki je prihitela na kraj dogajanja, je bila sprva prepričana, da se je 26-letni moški ustrelil sam, a se je izkazalo, kot je petletni sin pojasnil možem postave, da je ustrelil njegov bratec. Očka je zaradi hude poškodbe umrl v bolnišnici, kot je še znano, ga je sin ustrelil v hrbet, medtem ko je igral videoigrico in ni bil pozoren na njegovo početje. Kot rečeno, je imel par tri otroke, poleg dve- in petletnega sina še petmesečno deklico. Podobna tragedija se je v ZDA zgodila avgusta lani, ko je dveletni otrok v glavo ustrelil mamo, medtem ko je ta delala za računalnikom in sodelovala pri videokonferenci.

Zakonca že sedela zaradi več kaznivih dejanj

Otroci so zdaj ostali brez obeh staršev, vpijejo oblasti, mater so namreč prijeli zaradi neustrezno shranjenega orožja, glocka, in povzročitve smrti iz malomarnosti, izkazalo pa se je, da sta bila zakonca že dolgo pod drobnogledom socialnih delavcev zaradi zanemarjanja otrok in zlorabe mamil, tik pred tragedijo pa so ju pogojno izpustili na prostost, sedela sta namreč zaradi več kaznivih dejanj. Mati je priznala, da je bila pištola običajno shranjena ali pod vzglavnikom na zakonski postelji ali pa v košu z umazanim perilom. Niti ni bila prijavljena in zakonca nista imela ustreznih dovoljenj za posest orožja, se je še izkazalo.