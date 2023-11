Dveletna umrla na počitnicah v Turčiji, usodna napačna diagnoza

Počitnice v Turčiji so se za družino Laure Carolan in Ryana Sutcliffa z Jerseyja, otoka, ki spada pod britansko krono, končale z nepopisno tragedijo. Njuna dveletna hči Isla Sutcliffe je umrla, potem ko ji je zdravnik dvakrat diagnosticiral vnetje mandeljnov, medtem ko je v resnici trpela za vnetjem slepiča. Nezdravljeno vnetje je namreč napredovalo v smrtonosno sepso.

Deklica je uživala na počitnicah s starši in sestro, ko so se nenadoma začele zdravstvene težave. Starši so jo odpeljali k hotelskemu zdravniku, ta je dejal, da ima malčica vnetje mandeljnov, čeprav ga je njena mati opozarjala, da hčerko mučijo bolečine v trebuhu, grlo pa je sploh ne boli.

Turčija je za turiste privlačna tudi jeseni. FOTO: Neurobite, Getty Images

2 napačni diagnozi je postavil zdravnik.

Žal je bilo prepozno

Dekličino stanje se je naslednji dan, ko se je družina odpravljala domov, še poslabšalo, zato so jo znova odpeljali v bolnišnico. Tam jo je zdravil isti zdravnik kot v hotelu. Predpisal ji je zdravilo za lajšanje bolečin in jo pustil oditi iz bolnišnice.

Na letališču se je zdravstveno stanje malčice radikalno poslabšalo. Z rešilcem so jo odpeljali v bolnišnico, tam pa so odkrili, da gre za vnetje slepiča in sepso, a žal je bilo prepozno.

»Isla je prinašala ogromno smeha in veselja v življenja tistih, ki so jo poznali. Njen sijoči nasmeh in nalezljiva dobra volja bosta za vedno ostala v naših srcih,« so sporočili družinski prijatelji, ki zdaj na GoFundMe zbirajo sredstva za to, da bo užaloščena družina ostanke svoje deklice lahko pripeljala nazaj v domovino.