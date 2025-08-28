HUDA PROMETNA NESREČA

Mladi življenji ugasli v hudi nesreči: mladi gasilec in mladoletnik zletela s ceste

Umrla sta na kraju nesreče.
Fotografija: Poslavljajo se od Lovre. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Poslavljajo se od Lovre. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

N. Č.
28.08.2025 ob 09:38
28.08.2025 ob 10:45
N. Č.
28.08.2025 ob 09:38
28.08.2025 ob 10:45

V HUDI prometni nesreči, ki se je zgodila danes ponoči okoli polnoči v kraju Vukšić pri Zadru, sta umrla dva mlajša moška. Po prvih podatkih sta življenje izgubila voznik in sopotnik na motorju, je sporočila zadrska policija, pišejo hrvaški mediji.

Kot poroča 24sata, sta bila mladiča na motorju znamke KTM. Zletela sta s ceste, trčila v drevo, motor se je vnel. Umrla sta na kraju nesreče.

Motor ni bil registriran.

Umrl je mladi gasilec

Eden od umrlih je bil mladi 22-letni gasilec. Po pisanju Indexa je tudi delal kot gasilec in se je verjetno domov vračal iz službe. Živel je sam v hiši, v preteklosti pa je ostal brez večjega dela svoje družine.

Njegovi prijatelji so se od njega poslovili z ganljivimi besedami: »Lovre, naš dobri prijatelj, počivaj v miru. Radi te imamo,« so zapisali pri DVD Lišane Ostrovičke.

»To je tragedija, ne samo za naše naselje, ker smo izgubili dve mladi življenji, ampak za ves okoliš. Nimam besed,« je povedal Mate Šegota, poveljnik DVD-ja Lišane.

Na facebook strani »Vatrogasci 193« pa so objavili: »To noč nas je zapustil kolega Lovre Radaš, umrl je v prometni nesreči. Gasilec, sodelavec in prijatelj. Srca tistih, ki so ga poznali in se družili z njim, ostajajo prazna … Počivaj v miru, brat in kolega.«

 

