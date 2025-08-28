Mladi življenji ugasli v hudi nesreči: mladi gasilec in mladoletnik zletela s ceste

V HUDI prometni nesreči, ki se je zgodila danes ponoči okoli polnoči v kraju Vukšić pri Zadru, sta umrla dva mlajša moška. Po prvih podatkih sta življenje izgubila voznik in sopotnik na motorju, je sporočila zadrska policija, pišejo hrvaški mediji.

Kot poroča 24sata, sta bila mladiča na motorju znamke KTM. Zletela sta s ceste, trčila v drevo, motor se je vnel. Umrla sta na kraju nesreče.

Motor ni bil registriran.

Umrl je mladi gasilec

Eden od umrlih je bil mladi 22-letni gasilec. Po pisanju Indexa je tudi delal kot gasilec in se je verjetno domov vračal iz službe. Živel je sam v hiši, v preteklosti pa je ostal brez večjega dela svoje družine.

Njegovi prijatelji so se od njega poslovili z ganljivimi besedami: »Lovre, naš dobri prijatelj, počivaj v miru. Radi te imamo,« so zapisali pri DVD Lišane Ostrovičke.

»To je tragedija, ne samo za naše naselje, ker smo izgubili dve mladi življenji, ampak za ves okoliš. Nimam besed,« je povedal Mate Šegota, poveljnik DVD-ja Lišane.

Na facebook strani »Vatrogasci 193« pa so objavili: »To noč nas je zapustil kolega Lovre Radaš, umrl je v prometni nesreči. Gasilec, sodelavec in prijatelj. Srca tistih, ki so ga poznali in se družili z njim, ostajajo prazna … Počivaj v miru, brat in kolega.«