Dve leti in četrt sta minili, kar se je na smrtonosni strelski pohod po dunajskih ulicah odpravil v Avstriji rojeni simpatizer Islamske države Kujtim Fejzulai, pod džihadističnim imenom znan kot Abu Dagnah Al-Albany, ter s kalašnikovko pobil štiri nedolžne ljudi in jih ranil še 23 zgolj zato, ker so se naključno našli na njegovi krvavi poti. To je prekinil šele pripadnik posebne dunajske policijske enote, ki ga je ubil. Predvčerajšnjem so na dunajskem deželnem sodišču za kazenske zadeve dva njegova pomagača obsodili na dosmrtni zapor, še dva pa na 19 in 20 let rešetk – med njimi pa ni bi...