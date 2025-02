Duhovnik zlorabljal otroke, cerkev ga je vrnila med vernike! Po zaporu spet delal z mladino

Avgusta 2023 se je đakovsko-osješki nadškof Đuro Hranić vrnil v službo duhovnika, a le pet mesecev prej so ga izpustili iz zapora. Vse do januarja 2025 je vodil maše in delal s katoliško mladino, čeprav je bil v zaporu zaradi napada na mladoletnega ministranta.

Med službovanjem v župniji pod Hranićevim vodstvom je duhovnik trikrat fizično napadel 17-letnika, ki je bil njegov ministrant. Nekoč v župnišču ga je »objel, poljubil na usta, se ulegel poleg njega in nenadoma zlezel nanj ...«. Še dvakrat je zagrešil podobne oblike nečednih dejanj. Zaradi tega je bil obsojen na zaporno kazen.

V zaporu je bil od junija 2022 do marca 2023. Hranić se je z vednostjo Vatikana, po izpustitvi vrnil v službo, nato pa so ga premestili v gospićko-senjsko škofijo, kjer mu je takratni škof Zdenko Križić dodelil upravljanje dveh župnij. Odstavili so ga šele po tem, ko so hrvaški mediji prejšnjo sredo poslali vprašanja Križićevemu nasledniku, škofu Marku Medi.

Razrešen

Po prejemu informacije o omenjenem primeru je bil duhovnik razrešen vseh služb v gospićko-senjski škofiji. Ob prihodu v drugo škofijo je uvedel skoraj vsakodnevne maše in spovedi. Redno je organiziral srečanja z ministranti.

Vsaj dvakrat je organiziral nastanitev otrok za srečanje hrvaške katoliške mladine. Gostil je tudi mladinske zbore iz drugih delov Hrvaške. Blagoslovil je otroke tamkajšnje osnovne šole in vodil romarje v Medžugorje, poroča 24sata.hr.