Duhovnik razkosal ženo pred njuno hčerko

Noč čarovnic je bila v ruskem mestu Nižnekamsk tudi v resnici kot prekleta, zasičena z zlimi silami in prežeta s krvjo. Tamkajšnji ortodoksni duhovnik Mikhail Zubarev je namreč prav na najbolj zloveščo in najtemačnejšo noč leta zagrabil za velikanski nož in prerezal ženin vrat. Vse vpričo njune osemletne hčerke, ki jo je nato, poškrobljen z ženino krvjo, pozival, naj z njim moli.

Pretresena otroka sta deležna psihološke pomoči.

Kaj se je v štiridesetletnem zaporniškem duhovniku prelomilo, ne ve nihče. Farani so v zadnjih tednih sicer opazili, da se vede nekoliko čudaško, njegovo vedenje je zaskrbelo celo vodilne cerkvene predstavnike, zato so Mikhaila na začetku oktobra celo izključili iz ruske ortodoksne cerkve. A do točke preloma je nato prišel v noči na prvi november, ko je ženi Viktoriji prerezal vrat, nato pa jo še obglavil in menda njeno odrezano glavo shranil v zamrzovalnik.

Podrobnosti za zdaj še meglene in nejasne

Podrobnosti temačnega družinskega pokola so za zdaj še meglene in nejasne. Glede na policijsko poročilo je ženi prerezal vrat in jo razkosal, nato pa okrvavljen začel moliti. Na kolena, da skupaj zmolita, je menda želel spraviti tudi njuno hčerko. A čeprav v šoku, je bila osemletna deklica še toliko prisebna, da je po telefonu poklicala starejšega brata, 17-letnega Daniila, naj nemudoma pride domov.

Na tej točki pa se poročila začno razhajati. Po nekaterih naj bi bil Mikhail tisti, ki je ženino glavo skril v zamrzovalnik. Po drugih pa naj bi jo tja dal Daniil, ki je upal, da bodo materino odsekano glavo lahko nazaj prišili na njeno truplo.

Pretresena otroka sta deležna psihološke pomoči, Mihkail je v priporu, policijska preiskava pa je poteka. Če bo Mikhail spoznan za krivega umora, ga čaka dosmrtna zaporna kazen.