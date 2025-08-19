Duhovnik bi kar v župnišču kuhal droge

Naši severni sosedje bodo oktobra začeli soditi 39-letnemu Radosławu Pleskotu iz poljskega Szczecina, ki ga je septembra 2022 božji poklic pripeljal v spodnjeavstrijsko župnijo Gmünd.

Manj kot dve leti pozneje se je iz župnišča preselil v pripor, potem ko so policisti opravili hišno preiskavo in v župnišču našli sestavine za izdelavo kemične droge crysthal meth, različico metamfetaminov, pa tudi opremljen laboratorij, v katerem je župnik kanil izdelovati drogo skupaj z 31-letnim Iračanom, stanujočim na Dunaju.

Zasegli so sestavine za izdelavo kemične droge crysthal meth (slika je simbolična). FOTO: Davit85/Getty Images

V preiskavi je dejanje priznal, danes dela kot zavarovalni agent.

Policisti so preiskali župnišče. FOTO: G-d.at

Duhovnik je bil sicer zelo priljubljen v kraju, tudi zaradi dobrega znanja nemščine, zato je bil šok precejšen. Kot se je izkazalo, se je Pleskot tudi sam navlekel na drogo, odvajal pa se je je kar v priporu, kjer je bil več mesecev.

Februarja letos je v enem od avstrijskih podkastov odkrito govoril o tem, zakaj je začel kaditi crystal meth in kaj so mu droge naredile – pa tudi o depresiji, denarnih težavah, svoji potlačeni homoseksualnosti in dvomih o veri. Ter, seveda, o »neumni in popolnoma nori ideji« o izdelavi drog. Prisegel pa je, da nikoli ni pridigal faranom pod vplivom drog.

Najbrž bodo nekdanjega župnika, ki danes dela kot zavarovalni agent, precej podrobno izpraševali o njegovih dejanjih in motivih, saj ga sumijo, da bi bila droga namenjena nadaljnji (pre)prodaji.

Ker je namen oziroma dejanje priznal že v preiskavi in ker mu grozi do pet let zapora, bodo na sodišču skrbno tehtali njegov zagovor, ki mu bodo prisluhnili tudi številni mediji: s svojo nenavadno zgodbo je namreč postal znan kot crystal meth župnik, dasiravno ne nosi več talarja.