SOJENJE SE ZAČNE JESENI

Duhovnik bi kar v župnišču kuhal droge

V Avstriji bodo jeseni začeli soditi nekdanjemu župniku. Prisega, da faranom ni pridigal pod vplivom mamil.
Fotografija: Radosław Pleskot je bil priljubljen duhovnik, dokler ni pristal v priporu. FOTO: St.stephan.gmuend.at
Radosław Pleskot je bil priljubljen duhovnik, dokler ni pristal v priporu. FOTO: St.stephan.gmuend.at

T. Š.
19.08.2025 ob 09:22
T. Š.
19.08.2025 ob 09:22

Naši severni sosedje bodo oktobra začeli soditi 39-letnemu Radosławu Pleskotu iz poljskega Szczecina, ki ga je septembra 2022 božji poklic pripeljal v spodnjeavstrijsko župnijo Gmünd.

Manj kot dve leti pozneje se je iz župnišča preselil v pripor, potem ko so policisti opravili hišno preiskavo in v župnišču našli sestavine za izdelavo kemične droge crysthal meth, različico metamfetaminov, pa tudi opremljen laboratorij, v katerem je župnik kanil izdelovati drogo skupaj z 31-letnim Iračanom, stanujočim na Dunaju.

Zasegli so sestavine za izdelavo kemične droge crysthal meth (slika je simbolična). FOTO: Davit85/Getty Images
Zasegli so sestavine za izdelavo kemične droge crysthal meth (slika je simbolična). FOTO: Davit85/Getty Images

V preiskavi je dejanje priznal, danes dela kot zavarovalni agent.

Policisti so preiskali župnišče. FOTO: G-d.at
Policisti so preiskali župnišče. FOTO: G-d.at

Duhovnik je bil sicer zelo priljubljen v kraju, tudi zaradi dobrega znanja nemščine, zato je bil šok precejšen. Kot se je izkazalo, se je Pleskot tudi sam navlekel na drogo, odvajal pa se je je kar v priporu, kjer je bil več mesecev.

Februarja letos je v enem od avstrijskih podkastov odkrito govoril o tem, zakaj je začel kaditi crystal meth in kaj so mu droge naredile – pa tudi o depresiji, denarnih težavah, svoji potlačeni homoseksualnosti in dvomih o veri. Ter, seveda, o »neumni in popolnoma nori ideji« o izdelavi drog. Prisegel pa je, da nikoli ni pridigal faranom pod vplivom drog.

Danes dela kot zavarovalni agent

Najbrž bodo nekdanjega župnika, ki danes dela kot zavarovalni agent, precej podrobno izpraševali o njegovih dejanjih in motivih, saj ga sumijo, da bi bila droga namenjena nadaljnji (pre)prodaji.

Ker je namen oziroma dejanje priznal že v preiskavi in ker mu grozi do pet let zapora, bodo na sodišču skrbno tehtali njegov zagovor, ki mu bodo prisluhnili tudi številni mediji: s svojo nenavadno zgodbo je namreč postal znan kot crystal meth župnik, dasiravno ne nosi več talarja.

