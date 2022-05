Duhovnik, ki je pretepel nuno, na svobodi pretepel še eno žensko

Nekaj dni zatem, ko so ga izpustili iz zapora, kamor so ga poslali zaradi fizičnega napada na nuno, je duhovnik Domagoj Keleva iz Sukoštana pretepel drugo žensko, neuradno piše hrvaški portal Index. Neuradno gre za žensko, ki je bila kot priča pozvana tudi pri prvem napadu. Pretepena ženska je pristala v bolnišnici v torek okoli polnoči.

V policiji so zapisali, da je moški verbalno in fizično napadel 43-letnico, ki so ji nudili zdravstveno pomoč in je lažje poškodovana. Moški bo zaslišan na sodišču.

Pred desetimi dnevi izpuščen iz zapora

Duhovnik Kelava je bil iz zapora izpuščen pred desetimi dnevi, piše Index. Pred včerajšnjim napadom je napadel tudi 70-letno nuno pred župniščem menda v vidno alkoholiziran in zraven klel: »Jeb** ti mamo!« in jo potem s pestjo udaril po obrazu, da je nuna padla po tleh, na obrazu pa je imela ogromno modrico. Nuna si je pri tem poškodovala še zapestje leve roke in dobila nekaj prask.