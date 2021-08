Države v primeržu ognjenih zubljev (VIDEO)

V Italiji aretirali dve osebi



Zgodovinski vročinski val na Balkanu, posebej v Grčiji, po več kot tednu dni ne popušča. V osrednji Grčiji in na Peloponezu naj bi se temperature še vsaj do petka vsak dan povzpele do 46 stopinj Celzija. Obenem na območju še naprej pustošijo požari. Z njimi se med drugim spopadajo v Severni Makedoniji, ki ji je pomoč že ponudila Slovenija.Tudi na grškem otoku Rodos se gasilci spopadajo s požarom, ki je zajel velike površine gozda in grmovja. Med drugim so morali evakuirati prebivalce vasi Maritsa, medtem ko turistične nastanitve zaenkrat niso v nevarnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Več manjših požarov divja na polotoku Peloponez ter na grško-turški meji ob reki Evros. O žrtvah zaenkrat ne poročajo. Poleg vročine dodatno težavo predstavljajo vetrovi, ki so na območju Egejskega morja poleti, še posebej avgusta, praviloma močni. Pogosto sicer prinašajo želeno osvežitev, a obenem lahko zanetijo požare, ki se nato zelo hitro razširijo.Po podobno sušnem in zelo vročem obdobju, kot je tokratno, ki mu je nato sledilo vetrovno obdobje, je v Grčiji leta 2007 izbruhnil pekel, v katerem je umrlo več deset ljudi. Meteorologi spremembo vremena - padec temperatur in okrepitev vetra - pričakujejo za konec tedna.O številnih požarih medtem poročajo tudi iz Severne Makedonije. Med drugim je velik požar v minulih dneh izbruhnil pri kraju Kočani, a so ga minulo noč uspeli spraviti pod nadzor, čeprav še ostaja aktiven in potencialno nevaren. Pri gašenju je sodelovalo okoli 500 gasilcev, pripadnikov vojske in drugih ljudi. Ena oseba je bila ranjena, več jih je poiskalo pomoč v bolnišnici zaradi težav z dihanjem. Zdaj glavni izziv ostaja požar pri planinskih vaseh Kostin Dol in Novoselani, kjer gori gozd na nekaj deset hektarjih. Zaradi hribovitega terena je tam nujna pomoč iz zraka in na območju so že helikopterji za gašenje. Od danes sicer v državi velja popolna prepoved gibanja v gozdovih. Pomoč Severni Makedoniji v boju z ognjenimi zublji je že ponudila Slovenija.V Italiji pa so se razmere nekoliko izboljšale. Gasilci so davi sporočili, da so v zadnjih 24 urah opravili 1130 intervencij. Dodali so, da po državi gori pet gozdnih požarov. Policija je ob tem danes sporočila, da so v ponedeljek aretirali dva domnevna požigalca, ki so ju zalotili pri poskusu požiga. Gre za moška, stara 25 in 80 let, poročajo tuje tiskovne agencije.Že sedmi dan pa se s požari soočajo tudi na jugu Turčije. V ponedeljek so oblasti sporočile, da so pogasili 145 požarov, spopadajo pa se še z devetimi. V mestu Milas ob Egejskem morju so ob tem zaskrbljeni, ker se požar približuje termoelektrarni, je na Twitterju posvaril župan mesta