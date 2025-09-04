Družinski posli: sin (23) oropal zlatarno, mama (50) mu pomagala pobegniti

Rop, ki se je prejšnjo sredo zgodil v Opatiji, je imel nepričakovano nadaljevanje. Tako je v sredo policija pred reško sodišče privedla osumljenca, 23-letnika, ki je napadel zaposleno in ukradel nakit, in njegovo mater, ki mu je pomagala pobegniti, poročajo hrvaški mediji.

Govoril v tujem jeziku, da bi si pridobil njeno zaupanje

27. avgusta je moški vstopil v zlatarno v Opatiji, se pretvarjal, da je stranka, in z zaposleno govoril v tujem jeziku, da bi si pridobil njeno zaupanje. A jo je popršil s solzivcem, in začel grabiti nakit. Z nakitom v vrednosti približno 5600 evrov je pobegnil iz zlatarne, zunaj pa ga je po poročanju Burin.hr v avtomobilu za pobeg čakala 50-letna mati.

Med preiskavo so policisti pri sinu našli del denarja, za katerega sumijo, da izvira iz prodaje ukradenega nakita.